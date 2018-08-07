В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Ученые назвали причину появления «темной материи»

Ученые назвали причину появления «темной материи»

Сегодня, 17:07

Причиной появления «темной материи» в нашей галактике являются обычные звезды, а не таинственная субстанция, как предполагалось ранее. Узнать об этом удалось благодаря орбитальному телескопу «Ферми».

 

«Темной материей» принято считать невидимую субстанцию. Она проявляет себя только с помощью гравитации. «Темная материя» не воспроизводит и не поглощает излучение. На ее долю приходится почти 27% массы Вселенной. большинство специалистов полагают, будто она состоит из слабо взаимодействующих частиц, называемых «вимпами». Благодаря телескопу «Ферми» ученые сравнили вес звезд и их яркость в гамма-диапазоне в центре Млечного Пути. Связь между числом космических объектов и их свечением оказалась очень существенной.

Данные «Ферми» собираются использовать при создании обсерваторий MeerKAT и SKA. Они помогут завладеть первыми снимками пульсаров и доказать их наличие. При таком раскладе физики начнут поиск других источников «темной материи» и способы ее распада.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути
Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути

Ученые сделали очередное открытие. Они выявили источник тайного свечения в центре Млечного пути.

Ученые: жизнь возможна только при малой плотности темной материи
Ученые: жизнь возможна только при малой плотности темной материи

Астрофизиками проведено исследование смоделированной вселенной, в которой плотность темной материи в несколько десятков раз больше, чем в нашей. Оказалось, что…

Разгадка близка: Ученые приблизились к определению природы темной материи во Вселенной
Разгадка близка: Ученые приблизились к определению природы темной материи во Вселенной

Американский астрофизик Нико Каппелути заинтриговал всех космическими явлениями, которые образуются сверхмассивными черными дырами и природой темной материи.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости