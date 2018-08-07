Ученые назвали причину появления «темной материи»

Причиной появления «темной материи» в нашей галактике являются обычные звезды, а не таинственная субстанция, как предполагалось ранее. Узнать об этом удалось благодаря орбитальному телескопу «Ферми».

«Темной материей» принято считать невидимую субстанцию. Она проявляет себя только с помощью гравитации. «Темная материя» не воспроизводит и не поглощает излучение. На ее долю приходится почти 27% массы Вселенной. большинство специалистов полагают, будто она состоит из слабо взаимодействующих частиц, называемых «вимпами». Благодаря телескопу «Ферми» ученые сравнили вес звезд и их яркость в гамма-диапазоне в центре Млечного Пути. Связь между числом космических объектов и их свечением оказалась очень существенной.

Данные «Ферми» собираются использовать при создании обсерваторий MeerKAT и SKA. Они помогут завладеть первыми снимками пульсаров и доказать их наличие. При таком раскладе физики начнут поиск других источников «темной материи» и способы ее распада.

Домбровский Сергей