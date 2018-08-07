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| | Эксперты назвали самое быстро взрослеющее существо на Земле

Эксперты назвали самое быстро взрослеющее существо на Земле

Сегодня, 16:14

Самым быстро взрослеющим существом на Земле назвали рыбок-килли. Эти животные в естественной среде обитания созревают всего за две недели.

 

В аквариумах рыбки-килли взрослеют за два-три месяца. Редко эти существа живут более полугода. В аквариумах зафиксировали рыбок-килли, погибших в возрасти девяти месяцев. Это официальный рекорд для данных существ. Эксперты решили выяснить, по какой причине имеются такие расхождения в лабораторных и естественных условиях. Для этого они отправились в Мозамбик. В этой африканской стране обитают рыбки-килли. Во время наблюдений специалисты зафиксировали, что жители тропических вод действительно развиваются в естественных условиях всего за две недели.

Ученые объяснили, почему так происходит. Временные водоемы в саваннах высыхают за три-пять месяцев. В итоге рыбкам-килли необходимо стремительно расти, чтобы успеть оставить потомство. В более спокойной среде в аквариуме их детство растягивается на более продолжительный период. Именно поэтому наличествуют расхождения. Эксперты продолжают наблюдать за этими существами. Они хотят заставить рыбок-килли взрослеть так же быстро, как в природных условиях. Благодаря этому ученые собираются раскрыть секрет старения.


Домбровский Сергей
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