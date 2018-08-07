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| | Ученых озадачила «вывернутая на изнанку» планетарная туманность

Ученых озадачила «вывернутая на изнанку» планетарная туманность

Сегодня, 15:08

Странный космический объект HuBi 1 имеет внутренние слои с большей степенью ионизации, чем внешние. В стандартных системах всё наоборот.

 

Ученые нашли «вывернутую на изнанку» планетарную туманность. Ее масса составляет 80% от веса Солнца. Астрономов озадачило данное скопление. Подобные системы постоянно расширяются. Иногда их ядро сужается, а это приводит к непредвиденным обстоятельствам. Такие события зачастую сопровождаются выбросами газов в космос. Исследованием «вывернутой на изнанку» планетарной туманности занималась группа специалистов под руководством Мартина Герреро. Они заметили периодичность в выбросах газов космическим объектом. Этот процесс происходит в произвольном порядке. В итоге появляются нестандартные визуальные эффекты.

За полвека туманность увеличилась по размеру в десять раз. Ее расширение происходит произвольно по причине небольшой массы. Внешний слой объекта постоянно перераспределяется из-за мощного излучения центра светила.


Домбровский Сергей
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