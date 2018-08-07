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| | Можно увидеть в бинокль: Сегодня недалеко от Земли пройдет опасная комета

Можно увидеть в бинокль: Сегодня недалеко от Земли пройдет опасная комета

Сегодня, 15:00

В астрономических каталогах данное небесное тело уже получило обозначение С/2017 S3. Увидеть ее можно будет в 10-кратные бинокли в небе северного полушария в созвездии Рака.

 

Следом за этим опасная комета приблизится к Солнцу, а 16 августа обогнет его и направится к окраинам Солнечной системы. Сегодня, 7 августа, она будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 112 млн км.

Открыть факт существования данной кометы удалось 23 декабря во время наблюдений из телескопа, установленного на горе Халеакала, что в Гавайях. В конце июня и в середине июля астрономам удалось зафиксировать два мощных газовых выброса из головы кометы. Такие выбросы вполне обычное дело, но в этот раз не удалось определить его причин.

Однако наблюдения, проведенные автоматической станцией Rosetta, которая исследовала с 2014 по 2016 год комету 67Р/Чурюмова-Герасименко, свидетельствуют о том, что в результате осыпей на кометном ядре могут происходить крупные выбросы пыли и газов.

Второй подобный выброс в середине июля стал причиной образования облака диаметром в 260 тысяч километров зеленоватого цвета, что свидетельствует о цианидах и молекулах углерода в его составе.


Николай Офицеров
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