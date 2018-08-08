У берегов Крыма нашли деревянный корабль римской эпохи

Судно на глубине почти 90 метров у Балаклавы обнаружили участники подводной экспедиции «Нептун». Данная находка сожжет оказаться уникальной, так как парусник очень хорошо сохранился.

Глава подводной экспедиции «Нептун» Роман Дунаев проинформировал, что участники исследования нашли у берегов Крыма деревянный корабль предположительно времен риской эпохи. Находка представляет собой парусное судно с хорошо сохранившимся якорем, по которому и была сделана предварительная датировка. Участник экспедиции Павел Лапшин в своем Facebook-аккаунте рассказал, что открытие удалось сделать благодаря сонару бокового обзора. Судно нашли на глубине 84 метров у берегов Балаклавы. Оно представляет собой погруженный в грунт остов деревянного корабля размером 21 на 6 метров.

Роман Дунаев рассказал, что на данный момент на месте работаю археологи, которые проведут точную датировку судна с помощью фотоплана и замеров. Находка может оказаться уникальной, так как ранее в этом регионе не находили хорошо сохранившихся римских кораблей. Дунаев отмечает, что это из-за того, что на больших глубинах Черное море является хорошим консервантом.

Виктория Озерова