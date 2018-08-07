Ученые: Луна в прошлом дважды годилась для жизни

Сотрудники Университета штата Вашингтон проанализировали данные, полученные от космических аппаратов и пришли к выводу о пригодности Луны в прошлом для жизни.

Естественный спутник Земли дважды подходил для заселения. Луна годилась для жизни 4 и 3,5 млрд лет назад. В первом периоде космический объект выпустил огромное число летучих газов, а во втором спутник стал вулканически активным. При выполнении этих условий на Луне могла возникнуть атмосфера. Данная оболочка должна была сохраняться на протяжении длительного периода времени. предположительно на Луне находились бассейны с водой.

В настоящее время естественный спутник Земли покрыт пылью и не пригоден для жизни. По мнению ученых, на Луне больше замёрзшей воды, нежели предполагалось ранее. Ледники якобы спрятаны под поверхностью спутника. Сейчас Луна является сухой и мертвой, на ней нет живых организмов. Она обладает незначительным магнитным полем и тонкой атмосферой с преобладающими элементами натрием и калием. В прошлом дело обстояло иначе.

Домбровский Сергей