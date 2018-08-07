Сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе заметили необычную связь между полом и выживаемостью после серьезных недугов.

Пациентки медиков-женщин умирают в три раза реже от перенесенного инфаркта, чем при оказании помощи врачами-мужчинами. Ученые точно не могут объяснить подобную статистику, но пытаются понять ее. Пациентки охотнее делятся информацией о своем состоянии с женщинами-докторами. В итоге получают более качественную помощь. Немаловажным фактором является внимание. Женщины-врачи больше времени уделяют нетипичным проявлениям заболеваний, чем их коллеги-мужчины. Такое отношение работе в итоге сказывается на статистике смертей после инфаркта.

Ученые изучили истории болезней за период с 1991 по 2000 годы. Исследование выявило, что женщины чаще мужчин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последнее десятилетие ситуация в этом плане усугубилась. Увеличилось количество госпитализаций с диагнозом: «сердечная недостаточность» и больше стало смертельных исходов.

Домбровский Сергей