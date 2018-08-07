Учёные объяснили необходимость смотреть в зеркало

Ежедневная привычка напрямую влияет на здоровье.

Учёные, представляющие Колумбийский университет, объяснили необходимость, по которой человек каждый день должен смотреть на себя в зеркало. Как выяснилось, в возрасте полутора лет ребёнок впервые приобретает способность узнавать себя в различных отражениях. Специалисты подчеркнули, что с малых лет зеркала, как и другие люди, служат источником информации о человеке для него самого. Так, при ухудшении самочувствия можно заметить характерные изменения и во внешнем образе, посмотрев в зеркало. Эксперты подчеркнули, что ежедневная привычка оценивать свой внешний вид напрямую влияет на психическое и эмоциональное здоровье человека.

Для подтверждения данной теории исследователи провели эксперимент, пронаблюдав за изменениями в поведении людей, лишённых контакта с зеркалами на несколько дней. В итоге специалисты заметили, что при такой изоляции человек становится менее социализированным, а также начинает бессознательно избегать общества.

Александр Вест