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| | Учёные объяснили необходимость смотреть в зеркало

Учёные объяснили необходимость смотреть в зеркало

Сегодня, 13:12

Ежедневная привычка напрямую влияет на здоровье.

Учёные, представляющие Колумбийский университет, объяснили необходимость, по которой человек каждый день должен смотреть на себя в зеркало. Как выяснилось, в возрасте полутора лет ребёнок впервые приобретает способность узнавать себя в различных отражениях. Специалисты подчеркнули, что с малых лет зеркала, как и другие люди, служат источником информации о человеке для него самого. Так, при ухудшении самочувствия можно заметить характерные изменения и во внешнем образе, посмотрев в зеркало. Эксперты подчеркнули, что ежедневная привычка оценивать свой внешний вид напрямую влияет на психическое и эмоциональное здоровье человека.

Для подтверждения данной теории исследователи провели эксперимент, пронаблюдав за изменениями в поведении людей, лишённых контакта с зеркалами на несколько дней. В итоге специалисты заметили, что при такой изоляции человек становится менее социализированным, а также начинает бессознательно избегать общества.


Александр Вест
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