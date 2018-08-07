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| | Ученые: Длительный сон влечет за собой риск умереть раньше срока

Ученые: Длительный сон влечет за собой риск умереть раньше срока

Сегодня, 12:50

Сон длительностью более восьми часов способствует развитию сердечных заболеваний.

 

Такое заявление сделали сотрудники Килского университета в Великобритании. Ученые провели исследование в период с 1970 - 2017 годы. Статистические данные свидетельствуют о повышении риска получить сердечно-сосудистые заболевания при длительном сне на 44% по сравнении с людьми, отдыхающими ночью не более восьми часов. Любители придремнуть подольше чаще становятся обладателями признаков апноэ – расстройства, когда прерывается дыхание. Оно отрицательно сказывается на сердце человека. Сон длительностью более восьми часов влечет за собой риск умереть раньше срока, поскольку начинают неправильно работать различные системы организма.

Ночной отдых менее семи часов не влияет на здоровье человека отрицательно. Поэтому бессонница в кратковременном периоде может плохо сказаться на самочувствии только в том случае, если страдающий ей беспокоится по этому поводу. Ухудшение здоровья происходит от волнений.


Домбровский Сергей
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