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| | Ученые: К середине XXI века Земля превратится в «большую теплицу»

Ученые: К середине XXI века Земля превратится в «большую теплицу»

Сегодня, 12:46

Парижское соглашение по климату не спасет от глобального потепления. Нужно принимать более радикальные меры и немедленно переходить на «зеленое» производство.

 

Далеко не все страны придерживаются положений парижского договора по климату. Такое пренебрежительное отношение к проблеме усугубляет положение. Если человечеству не удастся в ближайшие годы удержать повышение средней температуры за Земле в пределах 1-2 градусов, то нашу планету ожидают серьезные катаклизмы. Запустятся необратимые процессы и к середине XXI века дом человечества превратится в «большую теплицу», где многие обитаемые территории станут непригодными для проживания.

Предотвратить катастрофу можно только немедленно перейдя на экологически безопасное производство. Помимо парникового эффекта превратить Землю в «большую теплицу» могут подъем метана со дна океанов, увеличение интенсивности дыхания бактерий, таяние ледников, уничтожение джунглей и лесов в Северном полушарии. Если люди не пересмотрят свое отношение к природе, то дело обернется катастрофой.


Домбровский Сергей
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