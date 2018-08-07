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Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина

Сегодня, 12:04

Новые сведения указывают на то, что ген, который отвечает за речь и обучаемость языкам, оказал на развитие Homo Sapiens довольно малозначительную роль.

 

Именно это утверждение считалось главным мифом теории эволюции Дарвина, но доказать его до сих пор ученым не удавалось. Речь о гене FOXP2, который напрямую связан с обучаемостью языкам и речи как таковой. Он подарил людям современного типа существенное преимущество, вытеснив неандертальцев и другие виды Homo.

Мутационные процессы FOXP2 могут приводить к различного рода расстройствам языка и речи. Данный ген у человека и прочих приматов отличается, прежде всего, наличием пары аминокислот, возникших в эволюционном процессе.

Проведенные исследования показывают, что данный ген подвергался воздействию естественного отбора, а, следовательно, отыгрывает важную, но однозначно не определяющую роль в эволюционном процессе человека, как вида. Ученые убеждены, что объяснить это можно тем, что после начала миграции людей из Африки некоторые варианты гена FOXP2 стали распространяться далеко за пределы африканского континента.

По словам исследователей, если бы FOXP2 подвергся влиянию исключительно естественного отбора, то в таком случае он стал бы единственной частью ДНК с подобным распределением среди различных групп населения Земли.


Николай Офицеров
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