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Учёные назвали технологии, «украденные» у животных

Сегодня, 12:12

Земная фауна вдохновила многих инженеров на революционные открытия.

Учёные назвали список технологий, «украденных» у животных, напомнив о том, что наблюдения за живыми созданиями подарило миру большинство известных устройств. В списке таких гаджетов оказался прибор ночного видения, который был создан благодаря тому, что специалисты обратили внимание на рецепторы под глазами у змей, реагирующие на появление источников тепла. Кроме того, автопилот специалисты не создали бы без пчёл, так как именно у них в ходе эволюции развилось стереоскопическое зрение, отныне помогающее авиалайнерам совершать посадку в полностью автоматическом режиме. Клюв птицы «зимородок» помог японскому инженеру спроектировать поезд, способный разгоняться до 350 км/ч благодаря универсальной обтекаемости.

Для того, чтобы создать очки для незрячих, которые визуальную информацию преобразуют в звуковые сигналы, эксперты «подсмотрели» за работой эхолокаторов, помогающих летучим мышам ориентироваться в пространстве. Созданию светоотражателей способствовали кошки, чьи глаза не раз наводили на людей ужас, отблёскивая в темноте.


Александр Вест
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