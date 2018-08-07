Найдена гигантская звезда с огромными запасами лития

Специалисты из Китая, которые и обнаружили данный небесный объект, утверждают, что намерены как можно более детально заняться ее изучением, ведь это откроет новые горизонты эволюции Вселенной.

Гигантская звезда с огромными запасами лития, крупнейшими из известных современной науке, находится от Земли более чем в 4,5 тысячах световых лет. Ее литиевая база больше, чем у остальных звезд, приблизительно в три тысячи раз. Располагается она в северной части галактического диска и направлена в сторону созвездия Змееносца.

Сделать данную ценную для науки находку ученым удалось с помощью многоцелевого телескопа LAMOST, который используется для исследования максимально обширных районов космоса. Находится он на наблюдательной станции Синлун, что в провинции Хабей и может наблюдать до 4000 небесных тел единовременно.

«Открыв данную звезду, мы в значительной степени смогли увеличить верхний предел всего наблюдаемого изотопа лития, а также дать потенциальное объяснение крайне богатому этим элементом объекту», - заявил профессор Чжао Ганг.

Астрономы сходятся на мысли, что именно литий является одним из самых первых элементов, которые появились во Вселенной после Большого взрыва, наряду с гелием и водородом. Им насыщено большинство звезд, а также несколько гигантов, которые были открыты в последние годы.

Николай Офицеров