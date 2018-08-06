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Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку

Вчера, 22:22

Носимые устройства могут в будущем стать заменой смартфону, так как управлять ими не так удобно, инженеры предлагают применять разные методы регулировки.

Научные сотрудники Национальноо института науки и технологий Ульсана (Южная Корея) разработали гибридную пленку из серебряных нанопроволок, помещенных в полимерную матрицу. На ее платформе исследователи сконструировали прототипы динамика и микрофона, закрепляемых на человеческой коже.

Ученые создали слой оксида цинка, на который нанесли нанопроволоки, что разрешает ориентировать частицы в направлении нанесения, после чего они получили сетчатую проволоку. Далее они нанесли с помощью химического осаждения на серебряную сеть парилен, а потом убирали слой цинка и получали композитные пленки. На их основе инженеры разработали прототипы, один из которых являет собой динамик и микрофон, звуковые колебания которых провоцируют положительный заряд, способный возобновлять звук.

Ранее Facebook заявил о патентах на прослушиваемый аппарат и устройство, прогнозируемое смерть пользователей. В компании попросили не рассматривать такие изобретения как обязательство воплощенные корпорацией в жизнь.


Никита Готский
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