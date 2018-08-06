NASA: Установлена дата образования первых вулканов

Исследование должно полностью изменить эволюционные теории современных наук.

Группа ученых из NASA изучали мавританский метеорит. Известно, что болид по праву можно считать самым древним из всех существующих. Выяснилось, что первые вулканы были образованы во время появления Солнечной системы. Самые первые «пылающие горы» были расположены на Меркурии.

Космический метеорит NWA 11119 был обнаружен на Мавритании еще в 2016 году. В ходе изучения, геологи обнаружили следы вулканических пород, а они, как правило, образуются при огромных температурах и колоссальном давлении. В конечном итоге ученые NASA выяснили, что космический «гость» был образован при появлении Солнечной системы. По составу исследуемый метеорит полностью идентичен земным вулканам, которые обычно извергают крайне густую «щелочную» жидкость.

Соавтор научного исследования район Цайглер отмечает, что работа должна полностью опровергнуть эволюционные представления современной науки.