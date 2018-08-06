Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | NASA: Установлена дата образования первых вулканов

NASA: Установлена дата образования первых вулканов

Вчера, 22:18

Исследование должно полностью изменить эволюционные теории современных наук.

Группа ученых из NASA изучали мавританский метеорит. Известно, что болид по праву можно считать самым древним из всех существующих. Выяснилось, что первые вулканы были образованы во время появления Солнечной системы. Самые первые «пылающие горы» были расположены на Меркурии.

Космический метеорит NWA 11119 был обнаружен на Мавритании еще в 2016 году. В ходе изучения, геологи обнаружили следы вулканических пород, а они, как правило, образуются при огромных температурах и колоссальном давлении. В конечном итоге ученые NASA выяснили, что космический «гость» был образован при появлении Солнечной системы. По составу исследуемый метеорит полностью идентичен земным вулканам, которые обычно извергают крайне густую «щелочную» жидкость.

Соавтор научного исследования район Цайглер отмечает, что работа должна полностью опровергнуть эволюционные представления современной науки.


Новости по теме
Ученые: Алмазы в метеорите могут быть частью древней Солнечной системы
Ученые: Алмазы в метеорите могут быть частью древней Солнечной системы

Специалисты из Федеральной политехнической школы в Лозанне исследовали алмазы, которые были обнаружены в метеорите Алмахата Ситта, обнаруженного в Нубийской…

Ученые: Упавший в Китае метеорит оказался старше Солнца
Ученые: Упавший в Китае метеорит оказался старше Солнца

 Китайские ученые активно исследуют недавно упавший метеорит, который оказался старше Солнца. Ученые считают, что он может рассказать людям о многих тайнах…

NASA разрабатывает лайнер, летающий в десять раз быстрее скорости света
NASA разрабатывает лайнер, летающий в десять раз быстрее скорости света

Будущий космический корабль сможет преодолевать 3 млн километров за одну секунду.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости