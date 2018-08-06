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| | «Росатом» создаст первый российский «гамма-нож» для лечения рака

«Росатом» создаст первый российский «гамма-нож» для лечения рака

Вчера, 22:02

Данное устройство станет первым такого рода в России. В будущем проект может войти в план перспективных исследований организации.

«Росатом» создаст первый российский «гамма-нож»: препарат, необходимый для лучевой терапии зловредных опухолей головного мозга. Сейчас в РФ не производится техника для подобных устройств, но ряд НИИ собираются исправить это. Плюс в том, что погрешность облучения у таких «гамма-ножей» не превышает 0,2 миллиметра, что считается «золотым стандартом» радиохирургии, данной точности нет ни у одного линейного ускорителя.

Проект «Росатома» станет дешевле иностранных аналогов за счет применения отечественных деталей. В функционирующих в РФ ядерных реакторах для «гамма-ножа» можно наработать радиоактивный изотоп кобальт-60 высокой активности, что даст возможность снизить время лечения пациента.

Ранее в Иркутске заработала японская школа онкологии - проект, в котором медики из этой азиатской страны обмениваются опытом с врачами «Областного онкологического диспансера». В течение двух дней специалисты представят самые последние технологии эндоскопической и ультразвуковой диагностики во время обнаружения и лечения рака. Помимо этого японские медики проведут мастер-классы с онлайн-трансляцией из операционных.


Никита Готский
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