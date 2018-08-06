Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Ученые: Рукопожатия полезны при заключении выгодной сделки

Ученые: Рукопожатия полезны при заключении выгодной сделки

Вчера, 19:13

Жест способствует более гибкому общению и располагает собеседников друг к другу.

В Калифорнийском университете в Беркли провели исследование. Цель эксперимента направлена на изучение рукопожатий. Выяснилось, что жест делает сделки более успешными. Информацию опубликовали в издании JPSP.

«Представьте себе, вы – инопланетянин, наблюдающий за тем, что делают жители Земли. Вы точно задумаетесь о том, с какой целью люди пожимают друг другу руки», — сообщает глава исследования Джулиана Шредер.

Ученые сообщают, что рукопожатие - признак готовности к доброжелательному общению и сотрудничеству.

Эксперты решили провести эксперимент. Для исследования взяли несколько десятков учеников из бизнес-факультетов, которым предложили выступить в роли директоров крупных предприятий, проводящих переговоры.

Каждому псевдодиректору давали инструкцию. В документе был указан желаемый результат переговоров и алгоритм действий.

Кстати, студенты не знали, что ученых интересуют исключительно рукопожатия.

Выяснилось, что простое рукопожатие перед переговорами делает общение более гибким. Также им удавалось более успешно находить взаимовыгодные предложения, чем «директорам», что не обменивались рукопожатиями.


Новости по теме
Ученые выяснили, что сила рукопожатия влияет на семейную жизнь мужчин
Ученые выяснили, что сила рукопожатия влияет на семейную жизнь мужчин

Американские ученые пришли к выводу, что сила рукопожатия имеет связь с личной жизнью мужчин. Мужчины с крепкой хваткой чаще вступают в брак, чем те, у кого…

Ученые: Собаки менее склонны к перемирию, чем их собратья-волки
Ученые: Собаки менее склонны к перемирию, чем их собратья-волки

Австралийские ученые проанализировали социальные взаимодействия собак и волков. Выяснилось, что после конфликта волки быстрее проявляют дружеский интерес друг…

Учёные: Новокаледонские вороны могут сооружать ранее увиденные инструменты
Учёные: Новокаледонские вороны могут сооружать ранее увиденные инструменты

 Оказывается, что вороны намного способнее, чем это кажется. Специалисты, которые работают в Кембриджском Университете, провели исследование, в котором…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости