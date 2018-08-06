Ученые: Рукопожатия полезны при заключении выгодной сделки

Жест способствует более гибкому общению и располагает собеседников друг к другу.

В Калифорнийском университете в Беркли провели исследование. Цель эксперимента направлена на изучение рукопожатий. Выяснилось, что жест делает сделки более успешными. Информацию опубликовали в издании JPSP.

«Представьте себе, вы – инопланетянин, наблюдающий за тем, что делают жители Земли. Вы точно задумаетесь о том, с какой целью люди пожимают друг другу руки», — сообщает глава исследования Джулиана Шредер.

Ученые сообщают, что рукопожатие - признак готовности к доброжелательному общению и сотрудничеству.

Эксперты решили провести эксперимент. Для исследования взяли несколько десятков учеников из бизнес-факультетов, которым предложили выступить в роли директоров крупных предприятий, проводящих переговоры.

Каждому псевдодиректору давали инструкцию. В документе был указан желаемый результат переговоров и алгоритм действий.

Кстати, студенты не знали, что ученых интересуют исключительно рукопожатия.

Выяснилось, что простое рукопожатие перед переговорами делает общение более гибким. Также им удавалось более успешно находить взаимовыгодные предложения, чем «директорам», что не обменивались рукопожатиями.