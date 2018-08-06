Ученые: Употребление насекомых улучшает состояние здоровья

Эксперты уверены, что в будущем человечество будет вносить в свой рацион насекомых, так как качество продуктов с каждым годом снижается.

Группа ученых из Висконсинского университета в Мадисоне провели необычный эксперимент. В ходе исследования выяснилось, что сверчки способствуют улучшению работы кишечника. В насекомых есть белок, различные витамины и полезные жиры.

Эксперты выбрали людей возрастом от 18 до 48 лет. Все добровольцы были абсолютно здоровы. При проведении эксперимента их разделили на две группы: одни завтракали обычной едой, другие же употребляли 25 граммов сверчков, которых измельчали и добавляли в коктейли.

Такое питание продолжалось в течение двух недель, потом люди менялись рационом питания. В ходе опыта у добровольцев постоянно брали анализы крови и кала, а также велись анкеты здоровья.

Испытуемые не заметили особого изменения самочувствия, но анализы показали, что если употреблять сверчков, то увеличиваются метаболические ферменты, которые указывают на здоровую функцию кишечника. «Сверчковая диета» также увеличила число полезных микроорганизмов, которые повышают работоспособность ЖКТ.

Кстати, в США создают хлеб из насекомых. Товар доступен даже в магазинах.