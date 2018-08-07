Ученые объяснили большую численность медуз в Азовском море

Причиной увеличения их численности являются превышение уровня соли и температуры воды, большое количество пищи и практически отсутствие конкуренции со стороны плактоноядных рыб.

В середине лета исследователи заметили повышенное число медуз Rhizostoma pulmo в Азовском море, что можно связать с регулярно увеличивающейся соленостью водоема. В июне численность медуз в море составляла 100 экземпляров на один «квадрат», самое большое количество: 1040 медуз на один квадратный метр можно было увидеть на юго-западе Азовского моря.

Обнаруженный вид обычно водится в Черном море, в соседний регион он приплыл из-за роста уровня соли, водной температуры и обилия провизии. В первый раз вспышку числа медуз зарегистрировали в 1976 году, когда степень солености составила 13 промилле, тогда ученые наблюдали холодолюбивую аурелию. В 80-х процент их популяции снизился по причине сокращения солености, а в 90-х в Азовском море медуз почти не было.

Никита Готский