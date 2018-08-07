В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Ученые объяснили большую численность медуз в Азовском море

Ученые объяснили большую численность медуз в Азовском море

Сегодня, 07:40

Причиной увеличения их численности являются превышение уровня соли и температуры воды, большое количество пищи и практически отсутствие конкуренции со стороны плактоноядных рыб.

В середине лета исследователи заметили повышенное число медуз Rhizostoma pulmo в Азовском море, что можно связать с регулярно увеличивающейся соленостью водоема. В июне численность медуз в море составляла 100 экземпляров на один «квадрат», самое большое количество: 1040 медуз на один квадратный метр можно было увидеть на юго-западе Азовского моря.

Обнаруженный вид обычно водится в Черном море, в соседний регион он приплыл из-за роста уровня соли, водной температуры и обилия провизии. В первый раз вспышку числа медуз зарегистрировали в 1976 году, когда степень солености составила 13 промилле, тогда ученые наблюдали холодолюбивую аурелию. В 80-х процент их популяции снизился по причине сокращения солености, а в 90-х в Азовском море медуз почти не было.


Никита Готский
Новости по теме
Российские ученые: За последние 10 лет Черное море стало чище
Российские ученые: За последние 10 лет Черное море стало чище

Российские ученые в ходе многочисленных исследований выяснили, что количество «полезных» водорослей кокколитофоридов в Черном море за последнее десятилетие…

ЧФ намерен патрулировать Азовское море для борьбы с «украинскими пиратами»
ЧФ намерен патрулировать Азовское море для борьбы с «украинскими пиратами»

Официальные представители Черноморского флота в данный момент заняты рассмотрением возможности своего постоянного присутствия в водах Азовского моря, что…

Украина готовится ввести ответные меры на задержание своих кораблей в России
Украина готовится ввести ответные меры на задержание своих кораблей в России

 Киев уже проводит переговоры с ЕС и США для введения очередного пакета санкций в отношении соседней страны.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости