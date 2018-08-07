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| | Уфологи рассказали, как Нибиру уничтожит все живое на Земле

Уфологи рассказали, как Нибиру уничтожит все живое на Земле

Сегодня, 06:40

К столь неутешительному выводу пришли американские ученые-уфологи после проведения исследований. Мистическая планета грозит сместить Землю с орбиты, в результате чего человечество погибнет от холода вдали от Солнца.

В соответствии с гипотезой, которую отрицают многие ученые, в том числе специалисты из NASA, раз в 3600 лет Нибиру, все существование которой окутано мистической завесой, пересекает Солнечную систему в точке, пролегающей между Юпитером и Марсом. По подсчетам уфологов, очередной «визит» Планеты Х выпадает как раз на начало нового десятилетия и не сулит населению Земли ничего хорошего. Нибиру якобы обладает невероятной гравитационной силой, способной вытолкнуть Землю с орбиты, именно это и произойдет в будущем. Из-за этих действий голубая планета впервые за 4,5 миллиарда лет начнет отдаляться от Солнца, что приведет к неминуемому падению температуры воздуха. Столь резкие изменения климата спровоцируют гибель растений и как следствие некоторых животных.

У людей останется шанс немного продлить свое существование, укрывшись в Исландии и других странах, где есть термальные источники, при условии, если во время путешествия по космосу Земля не столкнется с неким объектом. Однако когда спустя миллиарды лет планета найдет новый «дом» в другой системе со своим раскаленным Светилом от людей ничего не останется, так как они превратятся в глыбы заледеневших костей.


Пойда Анна
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