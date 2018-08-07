Немецкие ученые установили, какие люди чаще занимаются сексом

Психологи выяснили, что такие качества, как добросовестность, исполнительность и эмоциональная стабильность, позитивно влияют на интимные отношения.

Психологи из Рурского университета провели масштабное исследование с участием 960 пар. Респондентам предложили пройти опрос, в котором попросили назвать пять основных качеств, которые влияют на их интимную жизнь. Так немецкие установили, какие люди чаще занимаются сексом. Специалисты выяснили, что главным таким качеством является добросовестность. Психологи уверены, что добросовестные люди чаще стараются в отношениях и не пускают их на самотек. На втором месте оказалась исполнительность и скрупулезность. Эти качества у мужчин особенно влияют на их сексуальную жизнь, так как такие представители сильного пола испытывают потребность в удовлетворении партнера. Не важным оказалась и эмоциональная стабильность и сговорчивость, а экстраверты, между тем, не во всех случаях оказывались хорошими любовниками.

Следует отметить, что черты характера не могут дать полную оценку сексуальному темпераменту человека.

Виктория Озерова