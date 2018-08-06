Специалист объяснил происхождение светящегося объекта, пролетевшего над Сургутом

В этот уик-энд жители Югры засняли в небе яркий движущийся объект. Видео быстро набрало популярность в интернете.

Некоторые люди сразу же обвинили в увиденном инопланетные цивилизации, начав строить различные теории. Более скептичные люди приняли это за обычный метеор. Однако по заявлению экспертов, этот светящийся объект – ничто иное как большие обломки космического мусора, сгоревшие в атмосфере.

Так как неизвестно от какого именно искусственного объекта этот обломок, велика вероятность, что это сгорели части давно вышедшего из строя спутника. При запусках ракет также отделяются израсходованные элементы, такого мусора на орбите скопилось достаточно много.

Кроме этого, в пользу данной версии говорит скорость и траектория объекта. Если бы он прилетел с неземной орбиты, то его скорость была бы около 10 км\с, а на видео видно, что он движется по пологой траектории и с гораздо меньшей скоростью.

Святослав