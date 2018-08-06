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| | Ученые предотвратили выработку семян у ГМ-тополей

Ученые предотвратили выработку семян у ГМ-тополей

Сегодня, 14:36

Самое крупное проведенное полевое исследование модифицированных лесных деревьев продемонстрировало, что генная инженерия влияет на развитие новых саженцев.

По словам представителей Орегонского университета, так называемые сдерживающие черты важны по причине социальных проблем, имеющих связь с вероятным продвижением ГМ-деревьев за границами плантаций. Ученые изучили тополя, имеющие женские и мужские особи, при этом женские типы могут производить семена, а их оппоненты - необходимую для оплодотворения пыльцу. В процессе исследования эксперты акцентировали свое внимание на 13 генах, которые принимают участие в создании цветов или контролирующих старт размножения. В результате им удалось выявить модификации, не позволявшие деревьям производить половые размножения год за годом.

Ранее ученые из США рассказали об итогах научной работы по изучению влияния ГМ-сельскохозяйственных культур на окружающую среду. Оказалось, что модифицированные культуры снизили использование инсектидов и увеличили численность гербицидов, но это в конечном счете не оказало влияния на природу в сравнении с выращиванием культур.


Никита Готский
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