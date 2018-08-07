Учёные раскрыли секрет излечения от простуды

Считается, что при простуде помогает витамин С, однако учёные опровергли этот разрекламированный миф, заявив, что этот витамин играет малозначительную роль как в профилактике, так и в лечении простуды.

Исследования специалистов из США показали, что наиболее эффективное вещество, помогающее побороть простуду и усилить иммунитет от этой болезни является цинк. Употребление этого вещества мешает размножению риновирусов, вызывающих простуду.

Был проведён эксперимент, в ходе которого одна группа людей, заражённых простудой, употребляла цинк, а другая плацебо. Первая группа полностью излечилась в разы быстрее второй.

Для профилактики заболевания необходимо следить за уровнем цинка, регулярно употребляя в пищу овощи и фрукты, содержащие этот элемент. Также не стоит забывать об укреплении иммунитета с помощью нормированных спортивных нагрузок.

Святослав