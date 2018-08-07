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| | Медики: Красное вино предотвращает рак

Медики: Красное вино предотвращает рак

Сегодня, 00:30

Вещество ресвератрол активно противодействует самым поврежденным клеткам организма, вызывающим онкологию, и убивает их.

Научные сотрудники Университета Колорадо считают, что употребление красного вина поможет избежать возникновения рака. Изучив влияние экстракта виноградных косточек на зараженные клетки с разными стадиями рака толстой кишки, ученые обнаружили, что более всего ресвератрол влиял на пораженные клетки в запущенной стадии болезни. Медицинский опыт показал, что 50% экстракта хватило для прекращения активности половины клеток на четвертой стадии рака. Вышеупомянутое вещество, кроме кожуры винограда и вина, содержится в малине, клюкве и арахисе.

Ранее армянские медики создали препарат на платформе электронного ускорителя, который способен победить рак. Ученые вводили подопытным крысам уколы с дозой препарата и спустя месяц диагностировали заболевание. При помощи ускорителя они также хотят создать средство от старения.


Никита Готский
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