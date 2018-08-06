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| | Грустная статистика: Почти половина мужчин плачут после секса

Грустная статистика: Почти половина мужчин плачут после секса

Сегодня, 12:58

Грустная статистика связана с психологическими проблемами, а не с эректильной дисфункцией.

Почти половина мужчин плачут после секса, поскольку остаются неудовлетворенными половым актом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сотрудников Университета Квинсленда, опубликованные в журнале Journal of Sex & Marital Therapy. Практически 50% участников опроса мужского пола заявили о неудовлетворенности половым актом после его завершения. Грустная статистика касается представителей сильной половины человечества среднего возраста. В последние два-три года 41% мужчин хотя бы раз испытывал негативные ощущения после секса.

Еще 4-5% прошенным понадобилась профессиональная консультация психолога. Главными факторами, отрицательно воздействующими на качество интимной близости, являются: нервная работа, выяснения отношений со своей второй половинкой, пережитое в детстве насилие. Эти причины плохо сказываются на ощущениях мужчин во время секса. Дабы избавиться от психологических проблем ученые советуют обращаться за помощью к опытным специалистам.


Домбровский Сергей
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