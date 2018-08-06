Больше Трои в три раза: В Румынии нашли развалины крепости бронзового века

Крепость бронзового века, обнаруженная в Румынии, превышает по размерам знаменитую Трою, воспетую Гомером в «Илиаде», в три раза. Ее построили 3400 лет назад.

Развалины крупного древнего укрепления нашли румынские и немецкие археологи в Сэнтане уезда Арад. Площадь найденной крепости бронзового века составляет 89 гектаров, а Трои всего 29 гектаров. Раскопки в этой местности ведутся с 2009 года. Крепость возвели в XIV веке до нашей эры. На тот момент она являлась самым мощным укрепленным объектом. Вокруг строения вырыли ров четырехметровой глубины. Также крепость защищал земляной вал высотой более 20 метров. Внутри стен размещался дворец длиной 100 и шириной 40 метров. Постройки делали из глины и дерева.

Сейчас ученым удалось раскопать лишь незначительную часть крепости. Основная работа еще впереди. Возможно археологам удастся разгадать тайны истории и пополнить копилку знаний человечества свежей информацией. После завершения раскопок на месте их проведения в Румынии откроют музей.

Домбровский Сергей