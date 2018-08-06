Раскрыта тайна «бессмертной» звезды Эта Киля

Долгое время ученые не могли объяснить феномен звезды Эта Киля, которая исчезала и «восставала из пепла» в период с 1837 по 1856 годы.

Американские астрономы из Университета Аризоны раскрыли тайну загадочного космического объекта. Эта Киля находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Она является переменной двойной звездой с голубым гипергигантом массой в 200 солнечных. В 1837 году для Эты Киля наступило время «Великой вспышки». Ее яркость существенно возросла и люди заметили объект невооруженным глазом. Повторно блеск Эты Киля увеличился в 1887 и 1998 годах. Эксперты изучили отражение света звезды, приходящее к наблюдателю с запазданием. Они заметили, что выброс происходит в 20 раз быстрее стандартных показателей. Это характерно для сверхновых.

Ученые уверяют, увеличение исходящего от Эты Киля света произошло за счет уничтожения третьей звезды в системе. К финалу своего пути одно из светил погибло, а часть его массы досталась соседу, который стал на порядок крупнее. В итоге звезда-донор столкнулась с другим космическим объектом. Это стало причиной «Великой вспышки». Звезда-донор осталась целой и вращается вокруг супергиганта. Так появились рассказы о «бессмертной» Эте Киля.

Домбровский Сергей