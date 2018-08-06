Ученые составили ТОП-5 самых отвратительных запахов

Подборку составили специалисты портала ScienceAlert, опираясь на данные, собранные ранее учеными. В списке значатся запахи не только растений, но и некоторых животных.

Возглавил «ароматный» список вещество, именуемое сероводородом, которое имеет крайне неприятный запах, напоминающий смесь тухлых яиц и урана. Второе место занял экзотический фрукт дуриан, в составе которого содержится 44 активных ароматических соединения. По отдельности каждый из них обладает нормальным запахом, но в результате получается ужасающее соединение, отдающее тухлым яйцом, сгнившими овощами и карамелью. На днях в Австралии из-за дуриана эвакуировали целый университет, перепутав его запах с газом, заподозрив утечку.

Замыкает тройку лидеров цветок под названием Раффлезия Арнольда, издающий запах, практически полностью идентичный разлагающемуся телу с нотками гнилой рыбы. Затем следует сыр сорта Вье Булонь, который способны употреблять в пищу только истинные ценители.

На пятом месте расположился малый муравьед, «аромат» которого едва не сбивает с ног, при этом по оценкам ученых, с ним не сравнится даже знаменитый скунс.

Пойда Анна