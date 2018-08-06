Узнали по гробницам: Раскрыты факты об интиме древних египтян

Археологи откопали 765 гробниц древних египтян и узнали, что «сезон любви» у них приходился на июль-август.

Ученые раскрыли факты об интиме людей, населяющих в прошлом берега Нила. Рассказали об этом эксперты из США на ежегодном мероприятии SAA в Гонолулу. Археологи откопали захоронения античной деревни Келлис в 450 километрах от столицы Египта Каира. Ученые обнаружили там могилы разного возраста. Самой старой исполнилось 1800 лет. Несмотря на разный возраст есть один общий момент у данных саркофагов. Речь идет о захоронениях усопших в направлении восходящего солнца. Только таким образом предавали земле древних египтян.

На основании этой информации ученые определили месяц похорон каждого человека. В прошлом из-за отсутствия качественного медицинского обслуживания многие умирали в младенчестве. В могилах нашли много останков детей возрастом от 18 до 45 недель. Сопоставив предположительный месяц их рождения и время смерти специалисты заключили, что чаще всего зачатие происходило в июле-августе. В это время температура в Египте составляет 40 градусов. Такая жара отрицательно воздействует на сперматозоиды, а это не способствует продолжению рода.

Данный факт удивил ученых, но они объяснили такое положение вещей историко-культурными особенностями местных жителей. К тому времени у них появилось христианское учение, но оставались сильными старые традиции. Вторая половина лета у них ассоциируется с праздником. Именно это и считают причиной «сезона любви» в июле-августе у древних египтян.

Домбровский Сергей