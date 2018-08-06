Уфологи назвали места главного контакта НЛО с людьми

По мнению уфологов, существует целых 7 секретных баз. Одна из них расположена в Порто-Дауне в Англии.

Когда шла холодная война, об этом месте ходило много странных слухов. Вторая база – небезызвестная Зона 51, что расположена в Неваде в США. Как рассказали эксперты, там начали контактировать с НЛО после аварии внеземного космолёта у Розуэлле. Некоторые уфологи несколько раз замечали полёты над базой странных объектов, которые предположительно могли являться продуктом инопланетных технологий. Также пришельцы, по мнению экспертов, прячутся в Нью-Мексико – это одна из «горячих точек», где очень часто летало НЛО.

Четвёртая база, как называют эксперты, у острова Андрос в Греции, причём она может являться подводной – чтобы обычные люди не смогли её увидеть. Пятая – «Житкур» в России, в Поволжье, где уфологи заметили признаки военной базы, предположив, что там может быть посадочная площадка, а также несколько подземных хранилищ-ангаров – для инопланетных космолётов. Шестая база прямо в здании ВВС США, в Ангаре 18, где есть отдел по «иностранным» технологиям, что, по мнению экспертов по НЛО, главным образом означает связи с пришельцами.

Наконец, последняя не совсем на Земле, а на Луне, однако уфологи называют её земной, учитывая расстояние от Земли до её природного спутника. Люди пока только строят планы о том, чтобы активно использовать Луну для добычи некоторых минералов, и пока там нет никаких шахт, пришельцы спокойно могут прятаться на этом небесном теле.

Ирина Летинская