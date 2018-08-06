Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Уфологи назвали места главного контакта НЛО с людьми

Уфологи назвали места главного контакта НЛО с людьми

Сегодня, 10:00

По мнению уфологов, существует целых 7 секретных баз. Одна из них расположена в Порто-Дауне в Англии.

Когда шла холодная война, об этом месте ходило много странных слухов. Вторая база – небезызвестная Зона 51, что расположена в Неваде в США. Как рассказали эксперты, там начали контактировать с НЛО после аварии внеземного космолёта у Розуэлле. Некоторые уфологи несколько раз замечали полёты над базой странных объектов, которые предположительно могли являться продуктом инопланетных технологий. Также пришельцы, по мнению экспертов, прячутся в Нью-Мексико – это одна из «горячих точек», где очень часто летало НЛО.

Четвёртая база, как называют эксперты, у острова Андрос в Греции, причём она может являться подводной – чтобы обычные люди не смогли её увидеть. Пятая – «Житкур» в России, в Поволжье, где уфологи заметили признаки военной базы, предположив, что там может быть посадочная площадка, а также несколько подземных хранилищ-ангаров – для инопланетных космолётов. Шестая база прямо в здании ВВС США, в Ангаре 18, где есть отдел по «иностранным» технологиям, что, по мнению экспертов по НЛО, главным образом означает связи с пришельцами.

Наконец, последняя не совсем на Земле, а на Луне, однако уфологи называют её земной, учитывая расстояние от Земли до её природного спутника. Люди пока только строят планы о том, чтобы активно использовать Луну для добычи некоторых минералов, и пока там нет никаких шахт, пришельцы спокойно могут прятаться на этом небесном теле.


Ирина Летинская
Новости по теме
У уфологов появилось видеодоказательство существования инопланетян
У уфологов появилось видеодоказательство существования инопланетян

Продолжая поиски внеземного существования, уфологи наткнулись на несколько неопознанных летающих объектов, которые доказывают существование инопланетных…

Уфологи зафиксировали, как НЛО покидает аномальную зону в США
Уфологи зафиксировали, как НЛО покидает аномальную зону в США

Американские уфологи зафиксировали несколько странных НЛО, когда они на большой скорости покидали аномальную зону в США. По словам экспертов, именно «Зона 51»…

Уфологи: Космонавты регулярно замечают следы внеземной жизни
Уфологи: Космонавты регулярно замечают следы внеземной жизни

Уфологи уверены, космонавты далеко не всё рассказывают общественности, вспоминая о своих полетах. Много информации остается засекреченной. Астронавты…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости