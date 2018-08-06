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| | Ученые создали усыпляющее раковые клетки вещество

Ученые создали усыпляющее раковые клетки вещество

Сегодня, 08:32

Вещество не убивает раковые клетки, как при химиотерапии, а делает невозможным их развитие. В медицине это называется старением.

 

Австрийские ученые создали усыпляющее раковые клетки вещество, которое блокирует белки КАТ6А и КАТ6В, а они в свою очередь способствуют возникновению онкологии в организме. Специалисты испытали новое вещество на мышах, имеющих злокачественные образования. Эксперимент увеличил продолжительность жизни грызунов в четыре раза. Разработанный препарат отличается безопасностью. Он не разрушает клетки, а просто усыпляет их.

На данный момент наиболее эффективными методами борьбы с раком считаются лучевая и химическая терапии. Вместе с положительными моментами такой способ лечения влечет за собой огромные недостатки. Причиной отрицательных явлений является уничтожение здоровых клеток вместе с больными. В итоге человек теряет волосы, не может оставить потомство и получает другие проблемы со здоровьем. Предложенный австрийскими учеными метод лишен этих недостатков.


Домбровский Сергей
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