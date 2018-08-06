Учёные обнаружили самую древнюю кость в мире

Исследователи из Манчестера нашли в окаменелостях рыбы самую старую кость в мире, которой приблизительно 400 млн лет.

У нынешних позвоночных 4 типа ткани – эмаль, дентин, хрящи, кости, которые минерализуются во время развития. Процесс образования человеческого скелета до сих пор полностью не изучен, и учёные считают, что находка поможет в этом.

Во время проведения опытов задействовали томографию, в результате чего выяснили, что кость состоит из коллагеновых волокон и аспидина. Животные, которым принадлежат найденные кости, жили 440-380 млн лет назад и рассматривались как первые позвоночные со скелетами без соединительной ткани.

Открытие должно было помочь учёным выяснить, является ли аспидин промежуточным звеном эволюции. В итоге вещество отнесли к бесклеточным волокнам, которые появились в эволюции раньше, чем считалось ранее. Открытие позволит пересмотреть эволюционную модель человека.

Святослав