Физики научились добывать плазму в микроволновке

Это открытие было сделано американскими учеными-физиками из Принстонского университета. Теперь материал, который редко встречается на поверхности Земли, можно получить после ряда манипуляций со стандартной техникой, которая есть практически в каждом доме.

Научным языком, плазма представляет собой смесь заряженных частиц, при этом она широко распространена на просторах Вселенной за исключением Земли. Особая разновидность данного вещества используется при разработке техники, включая некоторые энергосберегающие лампы.

Физики смогли получить плазму, когда в рамках эксперимента уменьшили концентрацию газа в резервуаре микроволновой печи, при этом создав оптимальное давление воздуха в герметичном сосуде, и подогрев его, подобно блюду. В результате специалисты добились создания разреженной среды, в условиях которой молекулы перестали сталкиваться друг с другом и благодаря достаточному количеству энергии образовали плазму.

Процесс перехода вещества в иное состояние можно наблюдать без использования аппаратуры, поскольку газ в сосуде приобретал яркое свечение, внешне напоминающее бенгальские огни.

Пойда Анна