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| | Ученые: Женщины должны работать 34 часов в неделю, а мужчины – 47 часов

Ученые: Женщины должны работать 34 часов в неделю, а мужчины – 47 часов

Сегодня, 11:41

Опытные ученые из Австралии в ходе длительных исследований выяснили, что может продлить жизнь женщин. В итоге оказалось, что женщины вместо 40-часовой рабочей недели должны трудиться 34 часов, а мужчины – 47 часов.

Группа ученых из Австралийского национального университета заявили, что женщинам по всему миру необходимо снизить рабочие часы в неделю, поскольку женщины чаще мужчин поддаются профессиональному выгоранию. Кроме того, ученые выяснили, что 40-часовая рабочая неделю провоцирует у женщин депрессию и недомогание, а также серьёзно может отразиться на психике.

Профессор Линдал Страздинс глубоко обеспокоена влиянием непропорциональных рабочих часов на психическое здоровье женщин. Страздин утверждает, что для женщин приемлемым будет 34-часовая рабочая неделя, тогда как мужчины могут работать по 47 часов.


Светлана Славянская
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