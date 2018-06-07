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| | Ученые смогут бороться с болезнями мозга при помощи белка

Ученые смогут бороться с болезнями мозга при помощи белка

Сегодня, 11:48

Молекулярными биологами был создан искусственный белок, способный помочь в лечении заболеваний мозга.

Молекулярные биологи из школы медицины Западного резерва Case Western Reserve впервые синтезировали искусственный белок прион, способный помочь в излечении формы церебральной болезни.

Предполагается, что открытие позволит бороться с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (CJD), - губчатой энцефалией и другими прионными заболеваниями.

Это заболевание возникает вследствие неправильной фальсификации белков, которые связываются с соседними белками в мозге. Таки белки скапливаются и приводят к появлению большого числа молекул с аномальными структурами, по цепной реакции в мозге появляются отверстия, от повреждений он приобретает схожесть с губкой, разрушается, что приводит к летальному исходу.

До настоящего момента считалось, что самое распространенное из прионных заболеваний - болезнь Крейтцфельдта-Якоба (CJD) - является неизлечимым.

При губчатой энцефалии происходит разрушение коры больших полушарий головного мозга и других его отделов.

Благодаря успешному искусственному синтезу белка исследователи полагают, что появится возможность излечения сложных патологий мозга.

Ранее ученые пытались синтезировать прион при помощи лабораторных грызунов, однако выяснилось, что белковые структуры животных не могут заражать людей, в связи с чем было решено синтезировать прион на генетически измененном белке. Портал MedicalXpress сообщает, что исследователи внедрили прион в в бактерию Escherichia Coli.


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