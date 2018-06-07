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| | В конце июня на Землю обрушится магнитная буря

В конце июня на Землю обрушится магнитная буря

Сегодня, 11:35

Магнитное пространство вокруг планеты будет возбужденным с 27 по 29 число, а сама буря первого уровня G1 разыграется 28 июня. Об этом проинформировали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

 

Ранее ученые проинформировали о том, что на Землю в текущем году обрушится до трех с половиной десятков магнитных бурь разного уровня мощности. Самая крупная из них прошла 20 апреля, в мае было зафиксировано несколько таких событий, а предыдущая буря по мощности, равная второму уровню G2, была зафиксирована 2 июня. Такие мощные бури способны влиять на флуктуации в энергетических системах и на контроль космическими аппаратами.

Астрономы ФИАН предупредили, что уже в конце июня на Землю обрушится следующая магнитная буря. Ее мощность будет равняться G1, что значит, что она будет «слабой». Ее стоит ожидать 28 июня, но магнитное пространство вокруг планеты будет возбужденным с 27 по 29 число.


Виктория Озерова
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