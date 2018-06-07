У посольства Армении в Москве нашли кольца и посуду XVII-XIX веков

Среди находок стоит отметить драгоценности, выпускаемые в то время для мужчин, созданные из медного сплава и белого металла.

Как сообщается на сайте администрации Москвы, фонд археологических находок, найденных при благоустройстве столичных улиц, пополнили очередные важные для исторической науки артефакты. Во время работы у посольства Армении были обнаружены ряд предметов, датируемых XVII-XIX столетиями. В частности, рабочие раскопали фрагменты посуды, печные изразцы и кольца.

По имеющимся сведениям, более всего археологи заинтересовались мужскими перстнями, вылитых из белого металла и медного сплава. На их щитках видны рельефные изображения с геральдикой и растительными мотивами. На них имеются вставки из серого агата и стекла.

Никита Готский