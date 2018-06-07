Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | У посольства Армении в Москве нашли кольца и посуду XVII-XIX веков

У посольства Армении в Москве нашли кольца и посуду XVII-XIX веков

Сегодня, 11:23

Среди находок стоит отметить драгоценности, выпускаемые в то время для мужчин, созданные из медного сплава и белого металла.

 

Как сообщается на сайте администрации Москвы, фонд археологических находок, найденных при благоустройстве столичных улиц, пополнили очередные важные для исторической науки артефакты. Во время работы у посольства Армении были обнаружены ряд предметов, датируемых XVII-XIX столетиями. В частности, рабочие раскопали фрагменты посуды, печные изразцы и кольца.

По имеющимся сведениям, более всего археологи заинтересовались мужскими перстнями, вылитых из белого металла и медного сплава. На их щитках видны рельефные изображения с геральдикой и растительными мотивами. На них имеются вставки из серого агата и стекла.


Никита Готский
Новости по теме
В центре Воронежа археологи откопали фрагменты крепости XVI-XVII веков
В центре Воронежа археологи откопали фрагменты крепости XVI-XVII веков

Находку обнаружили строители во время подготовок к возведению нового дома в районе пересечения улиц Фрунзе и Нарвской. На месте обнаружения уникальных…

В Москве археологи нашли пуговицу XVIII века
В Москве археологи нашли пуговицу XVIII века

Пуговицу из медной руды с символикой восьмиконечного креста - представляющего рыцарский орден, нашли в центре столицы во время раскопки ямы для залива…

В Москве археологи откопали уникальные белокаменные надгробия
В Москве археологи откопали уникальные белокаменные надгробия

Белокаменные надгробия XVI-XVII веков были обнаружены в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости