Учёные рассказали об опасностях слишком долгого сна

Увлечение таким видом пассивного отдыха чревато повышенным риском развития старческого слабоумия.

Учёные рассказали об опасностях, которые в себе таит слишком долгий сон. По словам специалистов, которые в течение 10 лет проводили тщательное наблюдение за жизнью более 1,5 тысяч добровольцев, чрезмерный сон в разы повышает риск развития деменции. За 10 лет, в течение которых специалисты наблюдали за жизненными повадками подопытных, 282 из них скончались, а у почти 300 человек были выявлены симптомы старческого слабоумия. Учёные заявили, что признаки деменции и повышенная смертность в большинстве случаев проявлялись у тех добровольцев, которые спали более 10 часов, или менее 5 часов в сутки.

По мнению специалистов, наиболее стабильным состоянием здоровья отличились те добровольцы, которые в среднем за сутки спали по 5-7 часов. Напомним, недавнее исследование учёных также показало, что постоянная нехватка здорового сна увеличивает шансы наступления преждевременной смерти, поэтому эксперты рекомендуют серьёзно относиться к отдыху.

Александр Вест