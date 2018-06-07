Ученые: Искусственный интеллект поможет общению пациента с врачом

Искусственный интеллект поможет врачам и их пациентам преодолеть стеснение и другие преграды в пользу установления диагноза или получения лечения.

Фаина Филина - сотрудница медицинского кластера «Сколково», подмечает, что смартфоны есть почти у каждого человека в мире и люди все чаще предаются общению в Интернете, но это фальшивое общение, как она отметила. Люди все чаще не идут на прием к врачу, а предпочитают связаться с ним в режиме онлайн, дескать, экономит время и деньги.

Искусственные интеллекты есть в более новых телефонах, и именно они могут помочь в решении проблем с врачом.

ИИ уже помогает людям с сахарным диабетом и с некоторыми болезнями сердца. Он поможет врачу и его пациенту перейти на новый уровень общения, преодолеть психологические преграды, что заметно улучшит качество сервиса и лечения. Так, диагнозы и лечение будут ставиться намного быстрее, чем раньше.

Алиса Гилберт