Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида-убийцы

Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида-убийцы

Сегодня, 10:56

Миллионы лет назад динозавров на Земле погубил огромный астероид-убийца, который разрушил все живое на планете. Однако выжить удалось лишь некоторым птицам и теперь ученые знают, как им это удалось.

Ученые из Великобритании, США и Швеции в результате длительных исследований смогли понять, как удалось выжить птицам после того, как на Землю из космоса обрушился огромный астероид-убийца. Профессор Дэниел Филд рассказал, что живыми остались только те представители пернатых, которые жили на земле. Выяснилось, что данные птицы были небольшого размера, а потому не могли долететь до высоких деревьев и научились выживать на земле.

Именно это и спасло птицам жизнь, так как при падении астероид полностью сжег все деревья. Однако позже в результате эволюции птицы стали немного больше и стали жить на деревьях, когда флора восстановилась после глобальной катастрофы.


Светлана Славянская
Новости по теме
NASA: Огромный астероид направляется к Земле
NASA: Огромный астероид направляется к Земле

NASA предупреждает об огромном астероиде, направляющемся к Земле. По размеру он больше, чем Букингемский дворец.

Огромный астероид мчится к Земле
Огромный астероид мчится к Земле

Обнародована новая угроза существованию Земли. По направлению к планете мчится огромный астероид.

Ученые рассказали о птицах, переживших падение астероида
Ученые рассказали о птицах, переживших падение астероида

Астероид, приведший к массовому вымиранию динозавров около 65,5 млн лет назад, не смог уничтожить крокодилов, черепах, а также определенный вид птиц.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости