Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида-убийцы

Миллионы лет назад динозавров на Земле погубил огромный астероид-убийца, который разрушил все живое на планете. Однако выжить удалось лишь некоторым птицам и теперь ученые знают, как им это удалось.

Ученые из Великобритании, США и Швеции в результате длительных исследований смогли понять, как удалось выжить птицам после того, как на Землю из космоса обрушился огромный астероид-убийца. Профессор Дэниел Филд рассказал, что живыми остались только те представители пернатых, которые жили на земле. Выяснилось, что данные птицы были небольшого размера, а потому не могли долететь до высоких деревьев и научились выживать на земле.

Именно это и спасло птицам жизнь, так как при падении астероид полностью сжег все деревья. Однако позже в результате эволюции птицы стали немного больше и стали жить на деревьях, когда флора восстановилась после глобальной катастрофы.

Светлана Славянская