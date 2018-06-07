Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | Уфологи заметили у Солнца качающий плазму НЛО размером с Юпитер

Уфологи заметили у Солнца качающий плазму НЛО размером с Юпитер

Сегодня, 10:10

Специалисты по внеземным формам жизни изучили снимки, полученные с аппарата SOHO. Инопланетный корабль, утверждают они, похож на три кольца.

 

Согласно представленным околонаучными экспертами данным, корабль представляет собой нечто вроде коллектора, снабженного собирателем для плазмы, которую пришельцы используют для собственных нужд. Уфологи отмечают, что настолько большой и странный корабль пришельцев, качающий плазму, они видят впервые.

Причем, они даже на секунду не сомневаются в том, что этот НЛО размером с Юпитер - средство передвижения для внеземных цивилизаций в космическом пространстве. До этого им встречались только конусовидные, шароподобные и прямоугольные транспортные средства. Для того, чтобы исследовать корабль специалисты использовали спектрометр корональной диагностики, а также систему анализа частиц.

Задействовали они и такие средства, как ультрафиолетовый телескоп и измеритель анизотропии солнечного ветра. На данный момент они продолжают наблюдение за объектом, который заметили у Солнца.


Николай Офицеров
Новости по теме
Странные аномалии на снимках Солнца обнаружили исследователи
Странные аномалии на снимках Солнца обнаружили исследователи

 Почему исследователи возле Солнца находят все больше загадочных объектов. Последний объект размером с Юпитер, был зафиксирован NASA возле Солнца. За одной из…

Уфологи нашли корабль пришельцев на полюсе Луны
Уфологи нашли корабль пришельцев на полюсе Луны

На полюсе Луны обнаружен инопланетный корабль. Открытие принадлежит уфологам, ссылающихся на снимки NASA. 

Уфологи заметили гигантский корабль пришельцев неподалеку от МКС
Уфологи заметили гигантский корабль пришельцев неподалеку от МКС

14 апреля этого года во время прямой трансляции с МКС камеры запечатлели странный объект. Космическая станция вращается вокруг Земли, НЛО следует за ней. По…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости