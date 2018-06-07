Уфологи заметили у Солнца качающий плазму НЛО размером с Юпитер

Специалисты по внеземным формам жизни изучили снимки, полученные с аппарата SOHO. Инопланетный корабль, утверждают они, похож на три кольца.

Согласно представленным околонаучными экспертами данным, корабль представляет собой нечто вроде коллектора, снабженного собирателем для плазмы, которую пришельцы используют для собственных нужд. Уфологи отмечают, что настолько большой и странный корабль пришельцев, качающий плазму, они видят впервые.

Причем, они даже на секунду не сомневаются в том, что этот НЛО размером с Юпитер - средство передвижения для внеземных цивилизаций в космическом пространстве. До этого им встречались только конусовидные, шароподобные и прямоугольные транспортные средства. Для того, чтобы исследовать корабль специалисты использовали спектрометр корональной диагностики, а также систему анализа частиц.

Задействовали они и такие средства, как ультрафиолетовый телескоп и измеритель анизотропии солнечного ветра. На данный момент они продолжают наблюдение за объектом, который заметили у Солнца.

Николай Офицеров