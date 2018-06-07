Ученые создали датчик, который избавляет от неприятного запаха изо рта

Ученые из Кореи и США создали уникальный датчик, который моментально и эффективно избавляет от неприятного запаха изо рта. Результаты исследования были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

Уникальный датчик был разработан химиками в Корейском Институте науки и техники, которые работали совместно с учеными из Массачусетского технологического института. Для создания необычного, но полезного датчика, команда ученых использовала ацетат свинца - химическое вещество, которое становится коричневым при воздействии с сероводородом.

Таким образом, если у человека существует проблема галитоза, то датчик будет показывать коричневый цвет. Новый препарат проходит последние испытания и уже в следующем году может появится на рынке.

Светлана Славянская