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| | Ученые создали датчик, который избавляет от неприятного запаха изо рта

Ученые создали датчик, который избавляет от неприятного запаха изо рта

Сегодня, 08:58

Ученые из Кореи и США создали уникальный датчик, который моментально и эффективно избавляет от неприятного запаха изо рта. Результаты исследования были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

Уникальный датчик был разработан химиками в Корейском Институте науки и техники, которые работали совместно с учеными из Массачусетского технологического института. Для создания необычного, но полезного датчика, команда ученых использовала ацетат свинца - химическое вещество, которое становится коричневым при воздействии с сероводородом.

Таким образом, если у человека существует проблема галитоза, то датчик будет показывать коричневый цвет. Новый препарат проходит последние испытания и уже в следующем году может появится на рынке.


Светлана Славянская
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РИА ВладТайм
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