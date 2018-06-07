Российские ученые создадут вакцину от ВИЧ в течении пяти лет

Отечественные специалисты работают совместно с эпидемиологами Роспотребнадзора над препаратом, активирующим рецепторы, к которым прикрепляется вирус иммунодефицита человека.

Российские ученые приблизились к созданию вакцины ВИЧ как нельзя близко. По их мнению, на создание вакцины уйдет еще приблизительно пять лет. В начале 2019 года стартует второй этап доклинических испытаний. Проводиться они будут на мышах, которым пересадили костный мозг человека.

Помимо этого, в том же 2019 году в Москве работать начнет первый в стране виварий, в котором ученые будут пересаживать подопытным мышам костный мозг человека. Соответствующий биоматериал необходим Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Недавно к концу подошел первый этап доклинических испытаний, с помощью которых удалось подтвердить абсолютную безопасность произведения вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», - заявили ученые, общаясь с отечественной прессой.

По его словам, для начала доклинических испытаний, которые проводились на первом этапе, институту пришлось закупать мышей-мутантов из Франции. Теперь правительство Российской Федерации поддержало работу ученых и институт получил государственное финансирование на создание собственного вивария.

Николай Офицеров