В Париже скелет редчайшего динозавра ушел с молотка за два миллиона евро

Француз приобрёл скелет древнейшего хищника на аукционе. Анонимный любитель древности намерен со временем передать артефакт музею.

В Париже скелет масштабных размеров редчайшего и неизвестного ранее вида динозавра ушел с молотка всего за два миллиона евро. Глава аукционного дома Aguttes Клод Агютт сообщил, что покупатель-инкогнито из Франции пообещал презентовать экспонат общественности, если ему повезёт купить скелет.

Известно, что кости хищного динозавра обнаружили в 2013 году в Вайоминге (США). Скелету древнего существа, предположительно, 150 млн лет и он имеет девять метров в длину.

Татьяна Преображенская