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| | Палеонтологи обнаружили древнейшие следы доисторических животных

Палеонтологи обнаружили древнейшие следы доисторических животных

Вчера, 23:09

Находка была сделана в устье реки Янцзы. Удивительные окаменелости, по подсчетам экспертов, появились 550 миллионов лет назад. Они самые древние в промежутке от раннего Кембрия до позднего периода Эдиакария.

Ученые определили, что это след от древнейших ножек, щупалец или иных видов парных конечностей, который оставили доисторические животные. Палеонтологи, ссылаясь на результаты генетических исследований, уверяют, что подавляющее большинство сложных животных (имеющих рот и конечности, а также нервную систему) появилось 700 миллионов лет назад. При этом до сей поры исследователи не располагали их окаменелостями, а лишь следами на окаменелом грунте. Обнаруженный материал в устье Янцзы – это не что иное, как древнейшие следы доисторических животных с парными конечностями. Об этом написал Чжэ Чен и его коллеги из Института геологии и палеонтологии КАН в китайском Нанкине.

Подчеркивается, что «дорожки» следов не слишком последовательные. Они состоят из двух отпечатков, которые повторяются группами. Эксперты полагают, что следы могли вести к обиталищам животных, к примеру – норам. Пока окаменелости самих обладателей этих следов не найдены. Есть риск, что они вообще не сохранились.


Дарья Светозарова
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