Прототипом нейросети стал выдуманный персонаж из фильма «Психо», режиссером которого стал Альфред Хичкок. Благодаря новому алгоритму обучения нейросеть «видит» в пятнах Роршаха то, что видят люди с расстройствами психики.

В 1920-х годах был создан тест психологической неустойчивости, получивший название в честь своего создателя Германа Роршаха. В его основе лежит то, что люди с расстройствами психики видят в абстрактных пятнах фигуры и образы, благодаря которым можно диагностировать их психологическое заболевание. Тест не является единственным и однозначным и единственным маркером определения психологического заболевания, есть и более современные и точные способы диагностики. Тем не менее, ученые из США решили создать нейросеть с характером психопата из картины «Психо», снятой в 1960 году Альфредом Хичкоком, для того, чтобы она смогла видеть в тесте Роршаха то, что видят психически нестабильные люди.

Базу данных для нейросети собирали из сообщества в интернете, где общаются люди с психологическими отклонениями и описывают то, что видят на картинках с пятнами тестов Роршаха. Также была создана нейросеть, которая видит в картинках данного теста то что, видит обычный человек. Таким образом, если «психологически здоровая» нейросеть видела в пятне на картинке вазу с цветами, нейросеть-психопат видела застреленного мужчину.