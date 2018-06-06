Ученые: Искусственная модель кости с красным костным мозгом поможет победить болезни крови

В организме взрослого человека красный костный мозг – это центр создания клеток крови. В созданной учеными модели кости можно изучать патологические процессы образования крови в организме и найти способы их лечения.

Ученые из Швейцарии смогли объединить мезенхимальные клетки человеческого организма и керамический пористый каркас, напоминающий строение внутренней части кости человека. Также в данную модель специалисты поместили перфузионный биореактор, с помощью которого обеспечивается биологическая совместимость естественного и искусственного материалов.

В построенной модели клетки костного мозга жили 20 дней. Ученые уверены, что при усовершенствовании модели можно лучше изучить различные процессы, происходящие в теле человека. В том числе, можно наблюдать, как именно происходит развитие болезней крови в костном мозге и испытать на нем лекарства.

Фактически, можно брать красный костный мозг больного человека и пересадить в искусственную модель, подобную внутренностям костей. При этом клетки мозга не умрут после отделения от тела, и ученые смогут изучать их жизнедеятельность, тестировать лекарства без вреда для пациента.