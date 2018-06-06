Британские ученые не считают секс-роботов полезными

Специалисты выяснили, что андроиды, созданные для сексуальных утех, не способствуют улучшению состояния здоровья человека и не снижают градус возбудимости. Таким образом, терапевтическое влияние роботов на человека подвергнуто сомнению, как бездоказательное.

Эксперты проанализировали более сотни научных работ, посвященных взаимоотношениям людей и секс-кукол. Помимо того, что способность лечить, приписываемая роботам для интима, по меньшей мере преувеличена, еще и основная функция механизмов – вылечить педофилов или удовлетворить сексуально голодного человека не доказана. Безопасность такого интима также ставится под сомнение. Однако британские ученые, хоть и не считают существующих секс-роботов полезными, призвали своих коллег продолжить изыскания в этом направлении.

Эксперты решили внедриться в роботизированную секс-индустрию только потому, что создатели кукол «для постели» утверждают, что годны они не только альковные дела, но являются едва ли не панацеей от болезней, передающихся половым путем. Также разработчики настаивают, что их детище может обуздать педофилов и удовлетворить самые смелые сексуальные фантазии. Супруга одного из создателей секс-куклы уверяет, что роботы «для постели» могут помочь спасти брак и подарить отношениям новизну и утраченную остроту. Отмечается, что чаще всего секс-роботов покупают мужчины или нетрадиционно ориентированные женщины. Выбирают они андроида с женскими формами.

Дарья Светозарова