«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал Имею право в репу настучать: Вадим Казаченко избил молодую экс-супругу в Мосгорсуде
| | Британские ученые не считают секс-роботов полезными

Британские ученые не считают секс-роботов полезными

Вчера, 22:29

Специалисты выяснили, что андроиды, созданные для сексуальных утех, не способствуют улучшению состояния здоровья человека и не снижают градус возбудимости. Таким образом, терапевтическое влияние роботов на человека подвергнуто сомнению, как бездоказательное.

Эксперты проанализировали более сотни научных работ, посвященных взаимоотношениям людей и секс-кукол. Помимо того, что способность лечить, приписываемая роботам для интима, по меньшей мере преувеличена, еще и основная функция механизмов – вылечить педофилов или удовлетворить сексуально голодного человека не доказана. Безопасность такого интима также ставится под сомнение. Однако британские ученые, хоть и не считают существующих секс-роботов полезными, призвали своих коллег продолжить изыскания в этом направлении.

Эксперты решили внедриться в роботизированную секс-индустрию только потому, что создатели кукол «для постели» утверждают, что годны они не только альковные дела, но являются едва ли не панацеей от болезней, передающихся половым путем. Также разработчики настаивают, что их детище может обуздать педофилов и удовлетворить самые смелые сексуальные фантазии. Супруга одного из создателей секс-куклы уверяет, что роботы «для постели» могут помочь спасти брак и подарить отношениям новизну и утраченную остроту. Отмечается, что чаще всего секс-роботов покупают мужчины или нетрадиционно ориентированные женщины. Выбирают они андроида с женскими формами.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Киберманьяки с помощью секс-роботов будут насиловать людей
Киберманьяки с помощью секс-роботов будут насиловать людей

Киберманьяки смогут в будущем с помощью секс-роботов подвергать людей сексуальному насилию, утверждают эксперты по робототехнике.

Ученые требуют установления запрета на секс-роботов
Ученые требуют установления запрета на секс-роботов

Британские ученые серьезно обеспокоены будущим человечества. Эксперты утверждают, что человеческий род вскоре может быть обречен на вымирание из-за…

Ученые: Секс-куклы могут программировать людей на одиночество
Ученые: Секс-куклы могут программировать людей на одиночество

Британские ученые провели исследование и выяснили, что одинокие люди, которые используют секс-кукол, могут стать одержимыми от своих пластиковых партнеров.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости