Ученые: Холод способен вызывать болезни сердца

Кардиологи выяснили, что сердечные приступы тесно связаны с зимним временем года. Кроме того, эксперты считают, что у людей с больным сердцем большая вероятность умереть на морозе.

Научные сотрудники университета Лидса тщательно проанализировали данные пациентов, обращавшихся в медучреждения с болезнями сердца на протяжении последних четырех лет.

Британские ученые изучили истории болезней свыше 4 тыс пациентов, находившихся в кардиологическом отделении. Примечательно, что часть из них была госпитализирована с внезапной остановкой сердца и инфарктом.

В результате ученые пришли к выводу, что холод способен вызывать болезни сердца. Об этом свидетельствуют следующие данные: летальный исход наступал у пациентов, попавших в клинику в период с ноября по апрель в полтора раза чаще, чем у остальных сердечников. Каждый третий сердечник умирал от инфаркта именно в холодное время года.

Данную неутешительную закономерность никто пока не может объяснить, но ученые рекомендуют медикам учитывать эту тенденцию в разное время года.

Татьяна Преображенская